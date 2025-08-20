DAX 24.282 +0,0%ESt50 5.462 -0,2%Top 10 Crypto 15,91 -1,7%Dow 44.938 +0,0%Nas 21.173 -0,7%Bitcoin 97.795 -0,3%Euro 1,1655 +0,0%Öl 67,28 +0,4%Gold 3.340 -0,2%
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und senkt Verluste -- Palantir im Fokus
CTS Eventim Aktie

81,15 EUR -18,30 EUR -18,40 %
STU
Marktkap. 9,52 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030

ISIN DE0005470306

Symbol CEVMF

JP Morgan Chase & Co.

CTS Eventim Overweight

10:06 Uhr
CTS Eventim Overweight
CTS Eventim
81,15 EUR -18,30 EUR -18,40%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Analystin Lara Simpson attestierte dem Eventvermarkter in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung ein enttäuschendes zweites Quartal. Wegen verfehlter Erwartungen beim bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) rechnet sie damit, dass der Konsens im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken wird./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:29 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
118,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
99,25 €		 Abst. Kursziel*:
18,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
81,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,41%
Analyst Name:
Lara Simpson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

09:11 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
09:11 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
08.08.25 CTS Eventim Buy UBS AG
05.08.25 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
25.06.25 CTS Eventim Buy UBS AG
mehr Analysen

