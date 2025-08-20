CTS Eventim Aktie
Marktkap. 9,52 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Analystin Lara Simpson attestierte dem Eventvermarkter in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung ein enttäuschendes zweites Quartal. Wegen verfehlter Erwartungen beim bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) rechnet sie damit, dass der Konsens im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken wird./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:29 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
118,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
99,25 €
|Abst. Kursziel*:
18,89%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
81,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,41%
|
Analyst Name:
Lara Simpson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
118,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
