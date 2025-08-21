DAX 24.293 +0,1%ESt50 5.462 -0,2%Top 10 Crypto 15,86 +1,2%Dow 44.786 -0,3%Nas 21.100 -0,3%Bitcoin 97.503 +0,7%Euro 1,1597 -0,1%Öl 67,81 +0,2%Gold 3.332 -0,2%
Air Liquide-Aktie etwas fester: Air Liquide plant Übernahme von DIG Airgas
Vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX gibt zum Wochenschluss etwas nach
CTS Eventim Aktie

Marktkap. 9,54 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030

ISIN DE0005470306

Symbol CEVMF

UBS AG

CTS Eventim Buy

09:01 Uhr
CTS Eventim Buy
CTS Eventim
CTS Eventim
80,85 EUR -2,05 EUR -2,47%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim von 120 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter habe ein enttäuschendes zweites Quartal hinter sich, was teilweise der Integration von Übernahmen geschuldet sei, schrieb Olivier Calvet in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Er senkte seine Schätzungen für die Jahre bis 2029. Im weiteren Jahresverlauf und 2026 sollte sich die Geschäftsdynamik aber verbessern, so der Experte./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 05:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
82,45 €		 Abst. Kursziel*:
39,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
80,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,24%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

08:01 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.25 CTS Eventim Add Baader Bank
21.08.25 CTS Eventim Buy UBS AG
21.08.25 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.25 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

