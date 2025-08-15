CTS Eventim Aktie
Marktkap. 9,54 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 117 auf 109 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er ist aber optimistisch, dass der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter seine Jahresziele erreichen kann./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
109,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
82,45 €
|Abst. Kursziel*:
32,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
79,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,68%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
116,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|09:31
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:01
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|CTS Eventim Add
|Baader Bank
|21.08.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
