Marktkap. 9,54 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
Deutsche Bank AG

CTS Eventim Buy

09:31 Uhr
CTS Eventim Buy
CTS Eventim
79,75 EUR -3,15 EUR -3,80%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 117 auf 109 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er ist aber optimistisch, dass der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter seine Jahresziele erreichen kann./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
109,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
82,45 €		 Abst. Kursziel*:
32,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
79,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,68%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,38 €

Analysen zu CTS Eventim

09:31 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
09:01 CTS Eventim Buy UBS AG
08:01 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.25 CTS Eventim Add Baader Bank
21.08.25 CTS Eventim Buy UBS AG
mehr Analysen

