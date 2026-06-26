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Symbol CEVMF

JP Morgan Chase & Co.

CTS Eventim Overweight

08:31 Uhr
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim nach Gesprächen mit dem Management mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Die robuste Nachfrage beim Ticketvermarkter und Veranstalter sei intakt, resümierte Lara Simpson am Montagabenbd. Sie hob zudem die Kapitaldisziplin des Unternehmens positiv hervor. Wichtig für die mittelfristigen Erwartungen und die Unternehmensausrichtung werde nun der Kapitalmarkttag im September./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
50,35 €		 Abst. Kursziel*:
88,68%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
50,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
88,31%
Analyst Name:
Lara Simpson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

08:31 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
11.06.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
09.06.26 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.26 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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