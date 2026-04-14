DAX 24.048 +0,0%ESt50 5.972 -0,2%MSCI World 4.564 +0,0%Top 10 Crypto 9,5375 -0,7%Nas 23.639 +2,0%Bitcoin 62.883 +0,1%Euro 1,1790 -0,1%Öl 95,14 -0,2%Gold 4.810 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Heidelberger Druckmaschinen 731400 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abwarten im Iran-Konflikt: DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins -- NVIDIA stellt erste Quanten-KI-Modelle vor -- Samsung SDS, AIXTRON, ASML, Mercedes-Benz, Lufthansa, EVOTEC im Fokus
Top News
Bedrohung durch Quanten-Computing: Grayscale sieht Governance als Bitcoins größtes Problem an Bedrohung durch Quanten-Computing: Grayscale sieht Governance als Bitcoins größtes Problem an
Konkurrent der Tesla-Aktie: BYD mit ambitionierten Exportplänen für 2026 Konkurrent der Tesla-Aktie: BYD mit ambitionierten Exportplänen für 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Börse Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
255,90 EUR +2,60 EUR +1,03 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 45,91 Mrd. EUR

KGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 581005

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005810055

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DBOEF

Goldman Sachs Group Inc.

Deutsche Börse Neutral

10:21 Uhr
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
255,90 EUR 2,60 EUR 1,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 263 auf 274 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers gab am Dienstagabend seinen Schätzungen vor dem Quartalsbericht am 27. April den letzten Feinschliff. Er berücksichtigte dabei die Handelsvolumina für März sowie die jüngste Handelsdynamik./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
274,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
256,00 €		 Abst. Kursziel*:
7,03%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
255,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,07%
Analyst Name:
Oliver Carruthers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
280,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

10:21 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:16 Deutsche Börse Buy Warburg Research
13.04.26 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
02.04.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
02.04.26 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

finanzen.net Aktuelle Analyse im Blick Goldman Sachs Group Inc. verleiht Deutsche Börse-Aktie Neutral in jüngster Analyse Goldman Sachs Group Inc. verleiht Deutsche Börse-Aktie Neutral in jüngster Analyse
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: DAX-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt zum Start des Mittwochshandels ab
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start leichter
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Vormittag stärker
finanzen.net Analyse: Buy-Upgrade für Deutsche Börse-Aktie von Warburg Research
dpa-afx Deutsche Börse steigt bei Kryptoplattform Kraken ein
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Nachmittag auf rotes Terrain
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag mit Kursplus
Cointelegraph Deutsche Börse invests $200 million in Kraken parent Payward
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: US court grants decision to plaintiffs’ group seeking turnover of assets attributed to Bank Markazi and held by Clearstream
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
RSS Feed
Deutsche Börse AG zu myNews hinzufügen