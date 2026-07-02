Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 55,96 Mrd. EURKGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Gespräche mit dem Leiter des Privatkundengeschäfts Claudio de Sanctis hätten sein Vertrauen in die Dynamik des Bereichs gestärkt, schrieb Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er rechnet hier mit steigenden Markterwartungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 19:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
31,33 €
|Abst. Kursziel*:
30,89%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
31,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,23%
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|08:01
|Deutsche Bank Overweight
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|20.05.26
|Deutsche Bank Kaufen
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|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research