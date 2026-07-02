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Deutsche Bank Aktie

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Marktkap. 55,96 Mrd. EUR

KGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
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JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Bank Overweight

08:01 Uhr
Deutsche Bank Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Bank AG
31,98 EUR 0,70 EUR 2,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Gespräche mit dem Leiter des Privatkundengeschäfts Claudio de Sanctis hätten sein Vertrauen in die Dynamik des Bereichs gestärkt, schrieb Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er rechnet hier mit steigenden Markterwartungen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 19:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
31,33 €		 Abst. Kursziel*:
30,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
31,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,23%
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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