NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Deutsche nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die gute Entwicklung im Investmentbanking komme angesichts bereits bekannter Zahlen von Konkurrenten nicht unerwartet, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die über den Erwartungen liegende Dividendenankündigung sei eine relativ zuversichtliche Botschaft./gl/ajx