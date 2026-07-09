Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 122,15 Mrd. EURKGV 14,02 Div. Rendite 3,62%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Eine Kombination strategischer, längerfristiger Unsicherheiten habe der Aktie einen 30-prozentigen Kursrückgang gegenüber den Höchstständen im März 2025 eingebrockt, schrieb Akhil Dattani in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Und es dürfte mehrere Quartale dauern, bis sich die Aussichten verbesserten. Doch für die Anleger werde es zunehmend schwierig, die Bewertung zu ignorieren. Fundamental bleibe die Aktie kurzfristig attraktiv. Dattani traut den Bonnern zu, ihre "beeindruckenden" Gewinnsteigerungsraten (EPS) im prozentual zweistelligen Bereich fortzusetzen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
25,38 €
|Abst. Kursziel*:
57,60%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
25,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
57,85%
|
Analyst Name:
Akhil Dattani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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