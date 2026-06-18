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Symbol DGEAF

Jefferies & Company Inc.

Diageo Buy

08:06 Uhr
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
17,67 EUR 0,04 EUR 0,23%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Während die Bären besorgt seien über das Wachstum der Premium-Kategorie, vor allem in den USA, sähen die Bullen darin eine Chance für Vorstandschef David Lewis, schrieb Edward Mundy in einem Kommentar am Donnerstag. Die Aktie des Spirituosenherstellers sei günstig und Investoren suchten nach einem Boden für die Gewinne./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Diageo Buy

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,29 £		 Abst. Kursziel*:
30,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,90 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

08:06 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
08.06.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
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26.05.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
22.05.26 Diageo Overweight Barclays Capital
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