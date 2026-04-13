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ISIN GB0002374006

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Symbol DGEAF

JP Morgan Chase & Co.

Diageo Neutral

17:51 Uhr
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
17,17 EUR 0,37 EUR 2,20%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Diageo vor den am 6. Mai erwarteten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Celine Pannuti prognostiziert für das dritte Geschäftsquartal des Spirituosenherstellers einen um 2,2 Prozent gesunkenen Umsatz auf bereinigter Basis. Damit fällt ihre Schätzung nicht mehr ganz so schlecht aus wie zuvor, wie sie unter Berücksichtigung jüngster Branchendaten und nach Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team am Dienstag schrieb./rob/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 14:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 14:32 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Neutral

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
18,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
17,17 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,96 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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