Goldman Sachs Group Inc.

Douglas Neutral

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas von 10,50 auf 9,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Edwards reagierte damit am Freitagnachmittag auf die Senkung der Jahresziele. Der Markt für Luxus-Beauty-Produkte bleibe mau./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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