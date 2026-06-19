Douglas Aktie
Marktkap. 874,46 Mio. EURKGV 7,55 Div. Rendite 0,00%
WKN BEAU1Y
ISIN DE000BEAU1Y4
Symbol DOUDF
Douglas Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas von 10,50 auf 9,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Edwards reagierte damit am Freitagnachmittag auf die Senkung der Jahresziele. Der Markt für Luxus-Beauty-Produkte bleibe mau./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Douglas Neutral
|Unternehmen:
Douglas AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
9,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
8,07 €
|Abst. Kursziel*:
11,52%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
8,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,66%
|
Analyst Name:
Richard Edwards
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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