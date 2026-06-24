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Symbol EJTTF

JP Morgan Chase & Co.

easyJet Underweight

08:21 Uhr
easyJet Underweight
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
6,55 EUR 0,34 EUR 5,48%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet mit einem Kursziel von 340 Pence auf "Underweight" belassen. Mit der Ablehnung einer weiteren Übernahmeofferte des US-Investors Castlelake steige der Druck auf die Strategie und das Management der Billigfluglinie, den Wert für die Aktionäre schneller zu steigern, schrieb Harry Gowers am Mittwochabend./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 22:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: easyJet Underweight

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
3,40 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
6,25 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,77 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

08:21 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
22.06.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.06.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
15.06.26 easyJet Overweight Barclays Capital
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