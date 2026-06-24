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ISIN GB00B7KR2P84

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Symbol EJTTF

JP Morgan Chase & Co.

easyJet Underweight

13:31 Uhr
easyJet Underweight
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
6,73 EUR 0,52 EUR 8,37%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet nach einer erneut abgelehnten Castlelake-Offerte auf "Underweight" mit einem Kursziel von 340 Pence belassen. Dank einer Fristverlängerung bestehe noch Zeit, um das Angebot nachzubessern, schrieb Harry J Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seiner Ansicht nach gibt es aber weiterhin Hindernisse beim Erfüllen der vom Vorstand vorgegebenen Wertvorstellung./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:09 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Underweight

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
3,40 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
6,74 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,77 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:31 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:31 easyJet Outperform RBC Capital Markets
08:21 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
22.06.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
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