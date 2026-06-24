easyJet Aktie
Marktkap. 4,61 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet nach einer erneut abgelehnten Castlelake-Offerte auf "Underweight" mit einem Kursziel von 340 Pence belassen. Dank einer Fristverlängerung bestehe noch Zeit, um das Angebot nachzubessern, schrieb Harry J Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seiner Ansicht nach gibt es aber weiterhin Hindernisse beim Erfüllen der vom Vorstand vorgegebenen Wertvorstellung./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:09 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Underweight
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
3,40 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
6,74 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,77 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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