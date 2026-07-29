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Enel Aktie

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9,92 EUR +0,11 EUR +1,11 %
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Marktkap. 97,97 Mrd. EUR

KGV 22,69 Div. Rendite 5,52%
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WKN 928624

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ISIN IT0003128367

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Symbol ESOCF

Bernstein Research

Enel Market-Perform

21:51 Uhr
Enel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
9,92 EUR 0,11 EUR 1,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Der Energiekonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sorge dafür, dass sich der Ausblick für den Gewinn je Aktie an das obere Ende der bisherigen Zielspanne verlagere./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Market-Perform

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
9,30 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
9,87 €		 Abst. Kursziel*:
-5,78%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
9,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,29%
Analyst Name:
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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