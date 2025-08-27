DAX 24.166 +0,5%ESt50 5.425 +0,6%Top 10 Crypto 16,06 +0,4%Dow 45.565 +0,3%Nas 21.590 +0,2%Bitcoin 97.401 +2,0%Euro 1,1640 +0,0%Öl 67,69 -0,2%Gold 3.396 -0,1%
Eni Aktie

15,25 EUR +0,04 EUR +0,24 %
STU
15,19 EUR -0,01 EUR -0,05 %
GVIE
Marktkap. 44,71 Mrd. EUR

KGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791

ISIN IT0003132476

JP Morgan Chase & Co.

Eni Overweight

08:41 Uhr
Eni Overweight
Eni S.p.A.
Eni S.p.A.
15,25 EUR 0,04 EUR 0,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Overweight" belassen. Eni halte die Versprechen bezüglich Veräußerungen und Schuldenabbau, lobte Matthew Lofting in einer am Donnerstag vorliegenden Bewertung zum Ölsektor vor einem Ende August beginnenden Fachseminar. Bei den Aktienrückkäufen 2025 sieht er Luft nach oben./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 16:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Overweight

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
15,19 €		 Abst. Kursziel*:
5,35%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
15,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,90%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

08:41 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.25 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.08.25 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.08.25 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.08.25 Eni Neutral UBS AG
mehr Analysen

