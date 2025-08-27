JP Morgan Chase & Co.

Eni Overweight

08:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Overweight" belassen. Eni halte die Versprechen bezüglich Veräußerungen und Schuldenabbau, lobte Matthew Lofting in einer am Donnerstag vorliegenden Bewertung zum Ölsektor vor einem Ende August beginnenden Fachseminar. Bei den Aktienrückkäufen 2025 sieht er Luft nach oben./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 16:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com