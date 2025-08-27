Eni Aktie
Marktkap. 44,71 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Overweight" belassen. Eni halte die Versprechen bezüglich Veräußerungen und Schuldenabbau, lobte Matthew Lofting in einer am Donnerstag vorliegenden Bewertung zum Ölsektor vor einem Ende August beginnenden Fachseminar. Bei den Aktienrückkäufen 2025 sieht er Luft nach oben./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 16:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:15 / BST
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
15,19 €
|Abst. Kursziel*:
5,35%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
15,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,90%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|08:41
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|08:41
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|08:41
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.10.21
|Eni Underweight
|Barclays Capital
|30.07.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.21
|Eni Underweight
|Barclays Capital
|08.08.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|25.04.25
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.04.25
|Eni Neutral
|UBS AG