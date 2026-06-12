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Bernstein Research

EON SE Market-Perform

14:11 Uhr
EON SE Market-Perform
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E.ON SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran und weitere Kollegen bezeichneten die britischen Konzerne SSE, National Grid und Severn Trent in einer am Montag vorliegenden Studie als Favoriten unter den regulierten Stromnetzbetreibern. Neben Großbritannien sei auch das Regulierungsumfeld in Italien besonders attraktiv, in Frankreich und Spanien dagegen am wenigsten./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 17:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 04:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON

Zusammenfassung: E.ON Market-Perform

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
18,17 €		 Abst. Kursziel*:
-0,94%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
18,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,96%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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