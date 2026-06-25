Ferrari Aktie
Marktkap. 54,28 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ferrari vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Insgesamt erwarte er einen günstigen Produktmix sowie eine positive Preisentwicklung, schrieb Jose M Asumendi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Resultate dürften bestätigen, dass der Sportwagenbauer auf dem besten Weg sei, seine Margenprognose zu erreichen. Angesichts der Modellwechsel und des Einstiegs in die vollelektrische Oberklasse wäre dies ein bedeutender Vertrauensbeweis./rob/la/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dutourdumonde / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Overweight
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
380,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
310,00 €
|Abst. Kursziel*:
22,58%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
307,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,74%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
396,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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