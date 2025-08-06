Warburg Research

freenet Buy

11:46 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34,40 Euro belassen. Die enttäuschende Kundenentwicklung beim Internet-TV sei zwar durch die Stärke des Free Cashflow ausgeglichen worden, schrieb Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Insgesamt habe das Mobilfunkunternehmen aber ein erneut schwaches Quartal verzeichnet./rob/mf

