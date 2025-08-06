freenet Aktie
Marktkap. 3,4 Mrd. EURKGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Symbol FRTAF
freenet Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34,40 Euro belassen. Die enttäuschende Kundenentwicklung beim Internet-TV sei zwar durch die Stärke des Free Cashflow ausgeglichen worden, schrieb Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Insgesamt habe das Mobilfunkunternehmen aber ein erneut schwaches Quartal verzeichnet./rob/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: freenet Buy
|Unternehmen:
freenet AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
34,40 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,82 €
|Abst. Kursziel*:
19,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,50%
|
Analyst Name:
Simon Stippig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu freenet AG
|08:01
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|04.07.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.25
|freenet Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.06.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|23.06.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|18.06.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.22
|freenet Sell
|UBS AG
|12.08.22
|freenet Sell
|UBS AG
|30.06.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.25
|freenet Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|27.05.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|22.05.25
|freenet Hold
|Warburg Research