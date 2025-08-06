DAX 24.326 +1,7%ESt50 5.341 +1,5%Top 10 Crypto 15,61 +1,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 98.535 -0,1%Euro 1,1671 +0,1%Öl 67,16 +0,3%Gold 3.378 +0,3%
freenet Aktie

26,98 EUR -1,58 EUR -5,53 %
STU
Marktkap. 3,4 Mrd. EUR

KGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN A0Z2ZZ

ISIN DE000A0Z2ZZ5

Symbol FRTAF

freenet AG
26,98 EUR -1,58 EUR -5,53%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34,40 Euro belassen. Die enttäuschende Kundenentwicklung beim Internet-TV sei zwar durch die Stärke des Free Cashflow ausgeglichen worden, schrieb Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Insgesamt habe das Mobilfunkunternehmen aber ein erneut schwaches Quartal verzeichnet./rob/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
34,40 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,82 €		 Abst. Kursziel*:
19,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,50%
Analyst Name:
Simon Stippig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

08:01 freenet Outperform Bernstein Research
04.07.25 freenet Buy Deutsche Bank AG
01.07.25 freenet Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
30.06.25 freenet Equal Weight Barclays Capital
23.06.25 freenet Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu freenet AG

finanzen.net Wachstum freenet-Aktie trotzdem im Sinkflug: freenet hält an Prognose fest freenet-Aktie trotzdem im Sinkflug: freenet hält an Prognose fest
dpa-afx ROUNDUP: Freenet verschreckt Investoren mit gesenkter Kundenumsatz-Prognose
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsstart nach
finanzen.net freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Donnerstagvormittag tief südwärts
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Freenet auf 'Outperform' - Ziel 39,40 Euro
Dow Jones freenet schrumpft Vorstand von sechs auf zwei Mitglieder
dpa-afx Freenet legt wie erwartet zu - Prognose steht
EQS Group EQS-News: freenet übertrifft Erwartungen bei Free Cashflow – Kundenbasis und Serviceumsätze weiter auf Wachstumskurs, Guidance für adj. EBITDA und Free Cashflow bestätigt
EQS Group EQS-News: freenet exceeds expectations for free cash flow – customer base and service revenues continue to grow, guidance for adjusted EBITDA and free cash flow confirmed
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: freenet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
