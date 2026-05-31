Fresenius Aktie
Marktkap. 20,43 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Nahostkonflikt und Sorgen über die Energiekosten sowie Vorschläge zur deutschen Krankenhausreform hätten den Aktienkurs seit Jahresbeginn übertrieben belastet, schrieb David Adlington am Montagabend. Denn anders als bei anderen Gesundheitstiteln seien die Gewinnerwartungen hier stabiler geblieben. Zudem lehre die Erfahrung, dass die Krankenhausreform nicht so gravierend ausfallen dürfte wie befürchtet. Für die Krankenhaustochter Helios erwarte der Marktkonsens in den kommenden Jahren zumindest eine moderate Margenerholung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 21:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Overweight
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
56,60 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
35,68 €
|Abst. Kursziel*:
58,63%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
35,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,57%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|08:01
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|08:01
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|08:01
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|02.11.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.