Fresenius Aktie
Marktkap. 20,43 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach der Stellungnahme des Bundesrats zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Krankenhausreform auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,60 Euro belassen. Der interessanteste Punkt dabei sei die Forderung der Streichung der Mittelkürzungen für den Zeitraum 2027 bis 2029, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entsprechend könnten sich die Aktien des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers erholen./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 13:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 13:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Overweight
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
56,60 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
36,35 €
|Abst. Kursziel*:
55,71%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
36,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,41%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|17:16
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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