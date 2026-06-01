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JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Overweight

17:16 Uhr
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
36,42 EUR 0,66 EUR 1,85%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach der Stellungnahme des Bundesrats zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Krankenhausreform auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,60 Euro belassen. Der interessanteste Punkt dabei sei die Forderung der Streichung der Mittelkürzungen für den Zeitraum 2027 bis 2029, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entsprechend könnten sich die Aktien des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers erholen./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 13:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 13:58 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Overweight

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
56,60 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
36,35 €		 Abst. Kursziel*:
55,71%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
36,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,41%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
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08.05.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
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