Jefferies & Company Inc.

FUCHS SE VZ Buy

09:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele der Strategie FUCHS100 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Constantin Hesse am Donnerstagmorgen. Der Schmierstoffhersteller begeistere damit nicht gerade, sondern bleibe konservativ./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 01:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 01:44 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB