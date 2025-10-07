Givaudan Aktie
Marktkap. 32,03 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan nach Investorenveranstaltungen in den USA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4200 Franken belassen. Der Aromen- und Duftstoffehersteller habe in einem Umfeld vorsichtiger Aussagen von Konkurrenten in den vergangenen Monaten zuversichtliche Signale gesendet, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 06:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
4.200,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
3.323,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
26,39%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
3.344,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
25,60%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.885,63 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
