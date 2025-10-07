DAX 24.458 +0,3%ESt50 5.632 +0,3%MSCI World 4.330 +0,0%Top 10 Crypto 17,00 -0,4%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 105.410 +1,1%Euro 1,1614 -0,4%Öl 65,97 +0,4%Gold 4.035 +1,3%
Givaudan Aktie

3.532,00 EUR +28,00 EUR +0,80 %
STU
3.344,00 CHF +44,00 CHF +1,33 %
SWX
Marktkap. 32,03 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427

ISIN CH0010645932

JP Morgan Chase & Co.

Givaudan Overweight

10:01 Uhr
Givaudan Overweight
Givaudan AG
3.532,00 EUR 28,00 EUR 0,80%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan nach Investorenveranstaltungen in den USA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4200 Franken belassen. Der Aromen- und Duftstoffehersteller habe in einem Umfeld vorsichtiger Aussagen von Konkurrenten in den vergangenen Monaten zuversichtliche Signale gesendet, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 06:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan Overweight

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
4.200,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
3.323,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
26,39%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
3.344,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
25,60%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.885,63 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

