JP Morgan Chase & Co.

Givaudan Overweight

10:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan nach Investorenveranstaltungen in den USA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4200 Franken belassen. Der Aromen- und Duftstoffehersteller habe in einem Umfeld vorsichtiger Aussagen von Konkurrenten in den vergangenen Monaten zuversichtliche Signale gesendet, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 06:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:01 / BST

