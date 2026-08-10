GSK Aktie
Marktkap. 91,96 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
AI Analyse
GSK Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Das jüngst bekannt gegebene Effizienzprogramm bis 2030 bedeute entsprechende Lenkbarkeit der Margen, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem verbessere sich die weitere Prognostizierbarkeit der Onkologie-Pipeline./rob/mf/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Buy
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,48 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
19,46 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,17 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
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