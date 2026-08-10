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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

GSK Buy

12:46 Uhr
GSK Buy
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
22,67 EUR 0,17 EUR 0,76%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Das jüngst bekannt gegebene Effizienzprogramm bis 2030 bedeute entsprechende Lenkbarkeit der Margen, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem verbessere sich die weitere Prognostizierbarkeit der Onkologie-Pipeline./rob/mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Buy

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
25,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,48 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,46 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,17 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

12:46 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 GSK Outperform Bernstein Research
30.07.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
29.07.26 GSK Halten DZ BANK
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