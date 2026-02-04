DAX 24.491 -0,5%ESt50 5.926 -0,8%MSCI World 4.453 +0,0%Top 10 Crypto 8,8720 +2,8%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 55.188 +3,4%Euro 1,1787 +0,0%Öl 68,30 +1,5%Gold 4.843 +1,4%
GSK Aktie

25,01 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
22,89 CHF +0,42 CHF +1,87 %
BRX
Marktkap. 96,35 Mrd. EUR

KGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

08:26 Uhr
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen des vierten Quartals mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Der neue Konzernchef habe bereits jetzt auf erste Veränderungen aufmerksam gemacht, die er unternommen habe, schrieb Zain Ebrahim am Donnerstagabend. Er habe auch seine Zuversicht in das 40-Milliarden-Pfund-Umsatzziel des Konzerns zum Ausdruck gebracht./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
21,80 £		 Abst. Kursziel*:
-22,02%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zain Ebrahim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,51 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

