DAX 22.939 -2,4%ESt50 5.617 -2,1%MSCI World 4.303 -0,9%Top 10 Crypto 9,3830 -5,1%Nas 22.003 -0,7%Bitcoin 60.758 -2,3%Euro 1,1519 +0,5%Öl 111,3 +1,5%Gold 4.630 -4,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Vonovia A1ML7J Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB im Fokus: DAX tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Fed-Zinsen bleiben stabil -- Samsung, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Tesla, NVIDIA, BYD im Fokus
Top News
EZB-Zinsentscheid: Leitzins für den Euroraum bleibt unverändert EZB-Zinsentscheid: Leitzins für den Euroraum bleibt unverändert
Nach EZB-Entscheid: DAX bleibt tiefrot - 23.000er-Marke unterschritten - Steigender Ölpreis im Fokus Nach EZB-Entscheid: DAX bleibt tiefrot - 23.000er-Marke unterschritten - Steigender Ölpreis im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hannover Rück Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
267,60 EUR +2,40 EUR +0,90 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 32,24 Mrd. EUR

KGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Symbol HVRRF

Hannover Rück
267,60 EUR 2,40 EUR 0,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hannover Rück von 275 auf 280 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Angesichts der makroökonomischen Unsicherheit sowie der Bedenken wegen des Privatkreditgeschäfts sei die jüngste relative Wertentwicklung von Hannover Rück als defensivster Rückversicher nachvollziehbar, schrieb Ben Cohen in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die jüngsten, starken Jahreszahlen belegten eine weiter hohe Profitabilität und beinhalteten erheblichen Spielraum nach oben für die für 2026 angestrebte Schaden-Kosten-Quote. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sei indes schon das höchste im Sektor./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:10 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
267,40 €		 Abst. Kursziel*:
4,71%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
267,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,63%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
298,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

