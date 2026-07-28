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Jefferies & Company Inc.

Heidelberg Materials Buy

14:31 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Der Baustoff-Konzern habe mit seinem operativen Quartalsergebnis (Ebitda) ihre Schätzung übertroffen, schrieb Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das obere Ende der Ebit-Prognose 2026 sei zugleich gesenkt worden./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
167,60 €		 Abst. Kursziel*:
73,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
166,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
74,28%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
240,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
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