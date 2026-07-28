Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 29,51 Mrd. EURKGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Der Baustoff-Konzern habe mit seinem operativen Quartalsergebnis (Ebitda) ihre Schätzung übertroffen, schrieb Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das obere Ende der Ebit-Prognose 2026 sei zugleich gesenkt worden./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
290,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
167,60 €
|Abst. Kursziel*:
73,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
166,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
74,28%
|
Analyst Name:
Glynis Johnson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
240,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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