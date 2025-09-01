UBS AG

HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für H&M von 133 auf 132 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der schwache Umsatztrend dürfte sich fortgesetzt haben, schrieb Sreedhar Mahamkali am Dienstag im Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal. Der Fokus liege auf dem Schlussquartal./rob/ag/gl

