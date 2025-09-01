Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für H&M von 133 auf 132 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der schwache Umsatztrend dürfte sich fortgesetzt haben, schrieb Sreedhar Mahamkali am Dienstag im Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal. Der Fokus liege auf dem Schlussquartal./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
