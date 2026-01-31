DAX 24.713 +0,7%ESt50 5.970 +0,4%MSCI World 4.519 -0,2%Top 10 Crypto 9,9765 +0,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 65.873 +1,5%Euro 1,1832 -0,2%Öl 65,87 -6,8%Gold 4.698 -3,4%
Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

Marktkap. 27,07 Mrd. EUR

KGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
JP Morgan Chase & Co.

HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight

13:36 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 123 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Das überraschend gute vierte Quartal 2025 sei geprägt gewesen von niedrigeren Kosten, schrieb Georgina Johanan am Sonntag. Im ersten Quartal 2026 rechnet sie mit einem prozentual zweistelligen Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahr./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 16:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
123,00 SEK
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
178,35 SEK		 Abst. Kursziel*:
-31,03%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Georgina Johanan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
152,22 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

13:36 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
30.01.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

finanzen.net Aktie unter der Lupe Januar 2026: So schätzen Experten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie ein Januar 2026: So schätzen Experten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie ein
finanzen.net Hennes Mauritz (H M, H&M): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
dpa-afx H&M-Aktie verliert: Im Schlussquartal überraschend viel verdient
dpa-afx ROUNDUP: H&M überrascht im Schlussquartal - Aber schwacher Jahresauftakt
finanzen.net Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net Dezember 2025: Experten empfehlen Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie mehrheitlich zum Verkauf
finanzen.net November 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie
finanzen.net Was Analysten von der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie erwarten
finanzen.net Das Kaufen von teurer Kleidung birgt Sparpotenzial gegenüber Fast Fashion
Zacks Is Hennes & Mauritz (HNNMY) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Hennes & Mauritz (HNNMY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Hennes & Mauritz (HNNMY) a Great Value Stock Right Now?
Zacks Is Hennes & Mauritz (HNNMY) Outperforming Other Retail-Wholesale Stocks This Year?
Zacks Should Value Investors Buy Hennes & Mauritz (HNNMY) Stock?
Zacks 3 Reasons Growth Investors Will Love Hennes & Mauritz (HNNMY)
Zacks Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Hennes & Mauritz (HNNMY) This Year?
Zacks Are Investors Undervaluing Hennes & Mauritz (HNNMY) Right Now?
