HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight

13:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 123 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Das überraschend gute vierte Quartal 2025 sei geprägt gewesen von niedrigeren Kosten, schrieb Georgina Johanan am Sonntag. Im ersten Quartal 2026 rechnet sie mit einem prozentual zweistelligen Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahr./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 16:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:15 / GMT

