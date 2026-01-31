Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 27,07 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 123 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Das überraschend gute vierte Quartal 2025 sei geprägt gewesen von niedrigeren Kosten, schrieb Georgina Johanan am Sonntag. Im ersten Quartal 2026 rechnet sie mit einem prozentual zweistelligen Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahr./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 16:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
123,00 SEK
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
178,35 SEK
|Abst. Kursziel*:
-31,03%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
152,22 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
