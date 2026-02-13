Barclays Capital

Hermès (Hermes International) Equal Weight

11:46 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2310 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analystin Carole Madjo aktualisierte nach den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2025 am Montag ihre Ergebnisschätzungen für den Luxusgüterhersteller. Sie rechnet weiterhin mit solidem Wachstum./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

