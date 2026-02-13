DAX 24.924 +0,0%ESt50 6.002 +0,3%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 8,7940 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.886 -0,1%Euro 1,1865 -0,1%Öl 67,88 +0,2%Gold 5.001 -0,8%
Hermès (Hermes International) Aktie

2.096,00 EUR -47,00 EUR -2,19 %
STU
1.915,92 CHF -29,83 CHF -1,53 %
BRX
Marktkap. 225,09 Mrd. EUR

KGV 49,18
WKN 886670

ISIN FR0000052292

Symbol HESAF

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2310 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analystin Carole Madjo aktualisierte nach den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2025 am Montag ihre Ergebnisschätzungen für den Luxusgüterhersteller. Sie rechnet weiterhin mit solidem Wachstum./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
2.310,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
2.102,00 €		 Abst. Kursziel*:
9,90%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
2.096,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,21%
Analyst Name:
Carole Madjo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.429,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

