Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 225,09 Mrd. EURKGV 49,18
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2310 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analystin Carole Madjo aktualisierte nach den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2025 am Montag ihre Ergebnisschätzungen für den Luxusgüterhersteller. Sie rechnet weiterhin mit solidem Wachstum./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
2.310,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
2.102,00 €
|Abst. Kursziel*:
9,90%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
2.096,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,21%
|
Analyst Name:
Carole Madjo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.429,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
