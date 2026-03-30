DAX 22.791 +1,0%ESt50 5.589 +0,9%MSCI World 4.170 +0,2%Top 10 Crypto 8,8310 +3,0%Nas 20.795 -0,7%Bitcoin 58.100 -0,2%Euro 1,1508 +0,4%Öl 117,4 +2,6%Gold 4.570 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO nach Drohnen-Debatte -- Micron, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Rüstung, Öl-Aktien, Microsoft, Amazon im Fokus
Top News
Nebius: Gewaltiges 310-Megawatt-Rechenzentrum in Finnland zementiert Anspruch auf die europäische KI-Vorherrschaft! Nebius: Gewaltiges 310-Megawatt-Rechenzentrum in Finnland zementiert Anspruch auf die europäische KI-Vorherrschaft!
Öl bleibt das unterschätzte Risiko – auch wenn die Waffen im Nahen Osten schweigen! Öl bleibt das unterschätzte Risiko – auch wenn die Waffen im Nahen Osten schweigen!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hermès (Hermes International) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.610,00 EUR -5,00 EUR -0,31 %
STU
1.606,50 EUR -14,00 EUR -0,86 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 169,99 Mrd. EUR

KGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886670

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000052292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HESAF

RBC Capital Markets

Hermès (Hermes International) Outperform

13:41 Uhr
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
1.610,00 EUR -5,00 EUR -0,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" belassen. Laut der RBC-Preisüberwachungssoftware dürften die weltweiten Preise für Luxusgüter im ersten Quartal 2026 um durchschnittlich 4 Prozent zugelegt haben, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dabei sollte der Bereich Schmuck um 9 Prozent angezogen haben, Bekleidung und Bettwäsche um 2 Prozent. Nach Regionen betrachtet seien die größten Preisanstiege in den USA, Japan und China zu verzeichnen, während sie in Europa moderat ausgefallen seien./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:32 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.600,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.610,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.371,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

13:41 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
30.03.26 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
25.03.26 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.03.26 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
17.02.26 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

finanzen.net CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hermès (Hermes International)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hermès (Hermes International) von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hermès (Hermes International) von vor einem Jahr verloren
finanzen.net CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hermès (Hermes International) von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Vatikanbank startet eigene Aktienindizes: Neue Benchmarks nach katholischen Prinzipien
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hermès (Hermes International)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hermès (Hermes International) von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor einem Jahr verloren
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 30th April 2025
GlobeNewswire Hermès International: First Quarter 2025 Revenue
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 31st March 2025
RSS Feed
Hermès (Hermes International) zu myNews hinzufügen