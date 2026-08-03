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Symbol HBCYF

Jefferies & Company Inc.

HSBC Hold

12:16 Uhr
HSBC Hold
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 1120 Pence belassen. Nach einem um sechs Prozent über der Konsensschätzung liegenden Vorsteuergewinn dürften die Konsensschätzungen zulegen, schrieb Joseph Dickerson in einer Studie am Dienstag. Die bilanzielle Stärke der britischen Großbank sei bemerkenswert./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Hold

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
11,20 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
15,66 £		 Abst. Kursziel*:
-28,46%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Joseph Dickerson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,31 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

12:16 HSBC Hold Jefferies & Company Inc.
09:41 HSBC Neutral UBS AG
09:16 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
08:26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
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