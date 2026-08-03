HSBC Aktie
Marktkap. 316,08 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 1120 Pence belassen. Nach einem um sechs Prozent über der Konsensschätzung liegenden Vorsteuergewinn dürften die Konsensschätzungen zulegen, schrieb Joseph Dickerson in einer Studie am Dienstag. Die bilanzielle Stärke der britischen Großbank sei bemerkenswert./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Hold
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
11,20 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
15,66 £
|Abst. Kursziel*:
-28,46%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Joseph Dickerson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,31 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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