DAX 26.126 -0,3%ESt50 6.477 -0,2%MSCI World 4.983 +0,0%Top 10 Crypto 8,3735 +1,6%Nas 26.363 -0,8%Bitcoin 56.121 +0,4%Euro 1,1546 -0,1%Öl 79,57 +0,2%Gold 4.260 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Rheinmetall senkt Umsatzprognose -- Deutsche Telekom verdient mehr -- Siemens mit Rekordauftragseingang -- IonQ, Commerzbank, Fluence Energy im Fokus
Top News
17 Robo-Advisor im Vergleich: Welcher Anbieter für digitale Vermögensverwaltung ist der beste? 17 Robo-Advisor im Vergleich: Welcher Anbieter für digitale Vermögensverwaltung ist der beste?
BSW-Umfrage: Was ist Ihre wesentliche Motivation beim Kauf strukturierter Wertpapiere?  BSW-Umfrage: Was ist Ihre wesentliche Motivation beim Kauf strukturierter Wertpapiere? 
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Infineon Aktie

Kaufen
Verkaufen
Infineon Aktien-Sparplan
59,95 EUR -0,66 EUR -1,09 %
STU
finanzen.net zero
Infineon jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 82,97 Mrd. EUR

KGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 623100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006231004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IFNNF

Jefferies & Company Inc.

Infineon Buy

08:11 Uhr
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
59,95 EUR -0,66 EUR -1,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Janardan Menon erwartet für den Chipkonzern ein starkes Geschäftsjahr 2027, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Schlussquartal 2026 schrieb./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
60,52 €		 Abst. Kursziel*:
58,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
59,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
60,13%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

08:11 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:11 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08:11 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Infineon Kaufen DZ BANK
05.08.26 Infineon Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Infineon AG

dpa-afx Nach Bilanz Infineon-Aktie: Berenberg hält an Bewertung fest - Kursziel lässt weiter Luft nach oben Infineon-Aktie: Berenberg hält an Bewertung fest - Kursziel lässt weiter Luft nach oben
finanzen.net KI-Boom reicht nicht: Margen-Enttäuschung schickt Infineon-Aktie tief ins Minus
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Infineon trotz Rekordumsatz wegen Profitabilität unter Druck
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Börsen legen Pause ein - Infineon sehr schwach
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX beendet den Mittwochshandel mit Verlusten
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Ende des Mittwochshandels
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Mittwochshandels
finanzen.net Infineon Aktie News: Investoren fliehen am Nachmittag aus Infineon
EQS Group EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Infineon Technolgies AG: Q3 FY 2026 concluded with record sales driven by strong AI business; further significant increase in revenue and margin expected in Q4 FY 2026
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Infineon AG zu myNews hinzufügen