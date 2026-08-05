Infineon Aktie
Marktkap. 82,97 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Overweight" belassen. Der schwache Margenausblick sei eher dem "Management der Erwartungen" geschuldet als Zeichen echter Ermattung, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Die dynamischen KI-Trends hielten die Anlagestory am Laufen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 20:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Infineon
Zusammenfassung: Infineon Overweight
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
96,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
60,52 €
|Abst. Kursziel*:
58,63%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
59,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
60,40%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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