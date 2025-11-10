DAX 23.994 +0,1%ESt50 5.696 +0,6%MSCI World 4.391 +0,1%Top 10 Crypto 14,31 -2,5%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.904 -0,8%Euro 1,1569 +0,1%Öl 64,34 +0,4%Gold 4.141 +0,6%
HENSOLDT-Aktie knickt aber ein, zieht RENK & Rheinmetall mit: Konzern plant weiteres Wachstum
Richemont-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
Profil

IONOS Aktie

27,40 EUR -3,90 EUR -12,46 %
STU
Marktkap. 3,98 Mrd. EUR

KGV 17,97 Div. Rendite 0,00%
NEU
WKN A3E00M

ISIN DE000A3E00M1

Symbol IOSDF

JP Morgan Chase & Co.

IONOS Overweight

10:41 Uhr
IONOS Overweight
Aktie in diesem Artikel
IONOS
27,40 EUR -3,90 EUR -12,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ionos nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Der zum United-Internet-Konzern gehörende Internetdienstleister habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht, schrieb Toby Ogg am Dienstag. Doch das Umsatzwachstum scheine sich verflüchtigt zu haben. Zum um zehn Prozent gesenkten Ebitda-Ausblick merkte Ogg an, dieser berücksichtige nun nicht mehr die zum Verkauf stehende, schwankungsanfällige Werbetechnologie Adtech./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: IONOS Overweight

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
29,25 €		 Abst. Kursziel*:
53,85%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
27,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
64,23%
Analyst Name:
Toby Ogg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu IONOS

10:41 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 IONOS Buy Deutsche Bank AG
20.10.25 IONOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.25 IONOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 IONOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu IONOS

dpa-afx Jahresziele bestätigt Aktien von United Internet und IONOS uneins: United Internet steigert Umsatz und Gewinn - IONOS will Bereich Adtech verkaufen Aktien von United Internet und IONOS uneins: United Internet steigert Umsatz und Gewinn - IONOS will Bereich Adtech verkaufen
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX fällt zum Start zurück
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Ionos vor deutlicher Erholung - Wollen Adtech verkaufen
dpa-afx United-Internet-Tochter Ionos will Bereich Adtech verkaufen - Prognose bestätigt
EQS Group EQS-News: IONOS mit erfolgreichen ersten 9 Monaten 2025 - Geschäftsbereich AdTech soll veräußert werden
finanzen.net Ausblick: IONOS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Kursplus
dpa-afx IONOS-Aktie stärker: United-Internet-Tochter bekommt neuen Finanzchef
EQS Group EQS-News: IONOS reports successful first nine months of 2025 – AdTech business to be sold
EQS Group EQS-News: IONOS Group SE appoints Patrik Heider as Chief Financial Officer
EQS Group EQS-AFR: IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: IONOS Group SE with successful first half of 2025 – Forecast 2025 specified
EQS Group EQS-PVR: IONOS Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: IONOS Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: IONOS Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
