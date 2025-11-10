IONOS Aktie
Marktkap. 3,98 Mrd. EURKGV 17,97 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M
ISIN DE000A3E00M1
Symbol IOSDF
IONOS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ionos nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Der zum United-Internet-Konzern gehörende Internetdienstleister habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht, schrieb Toby Ogg am Dienstag. Doch das Umsatzwachstum scheine sich verflüchtigt zu haben. Zum um zehn Prozent gesenkten Ebitda-Ausblick merkte Ogg an, dieser berücksichtige nun nicht mehr die zum Verkauf stehende, schwankungsanfällige Werbetechnologie Adtech./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: IONOS Overweight
|Unternehmen:
IONOS
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
29,25 €
|Abst. Kursziel*:
53,85%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
27,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
64,23%
|
Analyst Name:
Toby Ogg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu IONOS
|10:41
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:41
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:41
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.23
|IONOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.23
|IONOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.05.23
|IONOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.23
|IONOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.23
|IONOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.