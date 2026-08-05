IONOS Aktie
Marktkap. 4,38 Mrd. EURKGV 16,18 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M
ISIN DE000A3E00M1
Symbol IOSDF
IONOS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Umsatz des Internet-Dienstleisters liege um zwei Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Toby Ogg in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe die Markterwartung hingegen verfehlt./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: IONOS Overweight
|Unternehmen:
IONOS
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
30,40 €
|Abst. Kursziel*:
21,71%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
30,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,09%
|
Analyst Name:
Toby Ogg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,52 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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