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Symbol IOSDF

JP Morgan Chase & Co.

IONOS Overweight

11:51 Uhr
IONOS Overweight
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Umsatz des Internet-Dienstleisters liege um zwei Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Toby Ogg in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe die Markterwartung hingegen verfehlt./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:25 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: IONOS Overweight

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
30,40 €		 Abst. Kursziel*:
21,71%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
30,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,09%
Analyst Name:
Toby Ogg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
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