JCDecaux Aktie
Marktkap. 4,18 Mrd. EURKGV 12,59
WKN 578972
ISIN FR0000077919
Symbol JCDXF
JCDecaux Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für JCDecaux von 22 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Werbekonzern habe vor einigen Tagen starke Jahreszahlen vorgelegt und die Aktie nach der jüngsten Rally noch weiter Luft nach oben, schrieb Davide Amorim am Montagabend. Denn die weiteren Geschäftsaussichten blieben günstig, und die Bewertung liege immer noch gut 40 Prozent unter dem Durchschnitt der Vor-Corona-Jahre. Amorim erhöhte seine Schätzungen für das organische Umsatzwachstum und die Gewinne./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: JCDecaux Buy
|Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,42 €
|Abst. Kursziel*:
44,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
19,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,77%
|
Analyst Name:
Davide Amorim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|08:01
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|12.03.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Deutsche Bank AG
|13.03.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|12.03.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.