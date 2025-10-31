Bernstein Research

JCDecaux Market-Perform

08:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für JCDecaux von 19,50 auf 19,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das dritte Quartal des Werbekonzerns sei kein großes Ereignis gewesen, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend. Der Umsatz sei einen Tick besser gewesen als erwartet, während die Aussagen zum Schlussquartal etwas negativer geklungen hätten als gedacht. Sie senkte etwas ihre Umsatzerwartungen im Außenwerbegeschäft./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:01 / UTC

