JENOPTIK Aktie
Marktkap. 2,5 Mrd. EURKGV 15,56 Div. Rendite 2,04%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jenoptik von 38 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Technologiekonzern beginne der Auftragszyklus gerade erst, sich zu entfalten, schrieb Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn das globale Umsatzwachstum im Halbleitersektor habe sich im April auf einen Rekordwert von fast 94 Prozent beschleunigt, was den positiven Ausblick für Jenoptik untermauere./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JENOPTIK
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
38,28 €
|Abst. Kursziel*:
17,55%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
38,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,74%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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