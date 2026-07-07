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Jefferies & Company Inc.

JENOPTIK Buy

17:36 Uhr
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
JENOPTIK AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jenoptik von 38 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Technologiekonzern beginne der Auftragszyklus gerade erst, sich zu entfalten, schrieb Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn das globale Umsatzwachstum im Halbleitersektor habe sich im April auf einen Rekordwert von fast 94 Prozent beschleunigt, was den positiven Ausblick für Jenoptik untermauere./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JENOPTIK

Zusammenfassung: JENOPTIK Buy

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,28 €		 Abst. Kursziel*:
17,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,74%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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