MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Kion von 51 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Nach fünf Boomjahren für die Gabelstaplerbranche von 2014 bis 2018 und einer moderat geringeren Nachfrage im Jahr 2019 sehe sich der Sektor 2020 nun wegen der Corona-Krise mit einem deutlichen Nachfragerückgang konfrontiert, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf lange Sicht aber böten die Kion-Aktien immer noch eine attraktive Anlagechance in der Maschinenbaubranche./la/fba