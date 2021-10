MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Kion auf "Add" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Der Analyst Peter Rothenaicher rechnet in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Geschäftszahlen mit weiter starkem Auftragseingang im dritten Quartal - wenn auch unter dem herausragenden Niveau des Vorquartals. Der Staplerkonzern sei auf bestem Wege in Richtung seiner Jahresziele./ag/ajx