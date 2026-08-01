KION GROUP Aktie
Marktkap. 5,1 Mrd. EURKGV 38,88 Div. Rendite 0,91%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion nach Zahlen zum zweiten Quartal von 76 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta kürzte nach dem Quartalsbericht seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Herstellers von Logistiktechnik 2026 und 2027. Grund sei die Schwäche der Sparte industrielle Fahrzeuge und Dienstleistungen (ITS), so der Experte in einer Studie am Montag./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Overweight
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
40,20 €
|Abst. Kursziel*:
74,13%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
40,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
74,22%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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