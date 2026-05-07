Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 16,62 Mrd. EURKGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 123 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Sven Weier gab am Donnerstagnachmittag Einblick in die wichtigsten Aspekte einer positiven Telefonkonferenz nach der Quartalsbilanz. Die Margenerwartungen am Markt hätten Luft nach oben./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
123,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
103,20 €
|Abst. Kursziel*:
19,19%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
102,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,53%
|
Analyst Name:
Sven Weier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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