UBS AG

Knorr-Bremse Buy

13:41 Uhr

Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 102,90 EUR 0,70 EUR 0,68% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 123 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Sven Weier gab am Donnerstagnachmittag Einblick in die wichtigsten Aspekte einer positiven Telefonkonferenz nach der Quartalsbilanz. Die Margenerwartungen am Markt hätten Luft nach oben./rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG