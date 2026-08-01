DAX 26.202 +0,8%ESt50 6.487 +0,9%MSCI World 4.986 +1,7%Top 10 Crypto 8,2820 +0,4%Nas 26.661 +2,9%Bitcoin 55.730 +1,1%Euro 1,1532 +0,2%Öl 79,34 -5,3%Gold 4.081 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Microsoft 870747 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Bayer BAY001 Zalando ZAL111 Deutsche Bank 514000 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt nach neuem Rekord höher -- US-Anleger in Kauflaune -- Zalando engt EBIT-Ziel ein -- Marvell, Alphabet, Lufthansa, Gold, AMD, SpaceX, Microsoft, Palantir, RENK, Daimler Truck im Fokus
Top News
SpaceX-Aktie in der Krise? Elon Musk gibt Fehler zu - "Zu sehr in Politik eingemischt" SpaceX-Aktie in der Krise? Elon Musk gibt Fehler zu - "Zu sehr in Politik eingemischt"
Ausblick: Figma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Figma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Knorr-Bremse Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
106,20 EUR +2,10 EUR +2,02 %
STU
finanzen.net zero
Knorr-Bremse jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 16,59 Mrd. EUR

KGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KBX100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KBX1006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KNBHF

DZ BANK

Knorr-Bremse Halten

20:16 Uhr
Knorr-Bremse Halten
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
106,20 EUR 2,10 EUR 2,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Knorr-Bremse nach Quartalszahlen sowie einer Prognoseerhöhung von 102 auf 107 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Resultate des Bremsenherstellers für das zweite Jahresviertel hätten die Erwartungen insgesamt übertroffen, schrieb Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die zudem veröffentlichten Ziele für 2030 seien realistisch, aber schwieriger umzusetzen als das Strategie- und Effizienzprogramm "Boost 26", das bereits umgesetzt worden sei./rob/la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 17:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Halten

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
104,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
106,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

20:16 Knorr-Bremse Halten DZ BANK
03.08.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Knorr-Bremse

finanzen.net Knorr-Bremse vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
finanzen.net Experten sehen bei Knorr-Bremse-Aktie Potenzial
finanzen.net MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der MDAX nachmittags
dpa-afx ROUNDUP: Knorr-Bremse erhöht Prognose und gibt Ziele 2030 aus - Aktie verliert
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell
finanzen.net Knorr-Bremse erhöht operativen Ausblick 2026 und gibt Mittelfrist-Prognose - Aktie von Gewinnmitnahmen belastet
EQS Group EQS-News: Knorr-Bremse delivers strong second-quarter results and launches “Growth Beyond” strategy
EQS Group EQS-Adhoc: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse announces new mid-term outlook for 2030 and raises operational outlook for 2026
EQS Group EQS-News: Knorr-Bremse sells its global climate control business for trains
Zacks Is Knorr-Bremse - Unsponsored ADR (KNRRY) Outperforming Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Marc Llistosella, buy
RSS Feed
Knorr-Bremse zu myNews hinzufügen