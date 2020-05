MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Linde von 165 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Linde sei robuster als in der Krise 2008/2009 und verfüge über eine stärkere Bilanz, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er stockte seine Prognosen für 2021 auf und senkte die Schätzungen für die Investitionsausgaben./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2020 / 13:47 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.