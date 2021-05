FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Linde von 275 auf 286 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tim Jones lobte in einer am Montag vorliegenden Studie das erste Quartal. Der Industriegasekonzern und Anlagenbauer sei auf einem guten Weg in Richtung seines mittelfristigen Kursziels von 330 Euro./ag/ajx