MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Linde nach Gesprächen mit Managern aus der Chemiebranche von 150 auf 180 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Das vierte Quartal dürfte zwar insgesamt schwach verlaufen sein, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Ein "volles Desaster" aber sollten die Unternehmen wohl abgewendet haben. Bei Linde habe er seine Schätzungen erhöht und damit sowohl auf die überraschend erfolgreichen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung als auch auf das unerwartet positiv ausgefallene Aktienrückkaufprogramm reagiert. Gleichwohl fürchtet der Experte weiterhin eine Abschwächung des spätzyklischen Industriegasegeschäfts in den Jahren 2020 und 2021./la/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2019 / 17:05 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2019 / 17:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.