London Stock Exchange (LSE) Aktie

105,00 EUR -1,00 EUR -0,94 %
STU
97,22 CHF -1,11 CHF -1,12 %
BRX
Marktkap. 53,74 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol LDNXF

Goldman Sachs Group Inc.

London Stock Exchange (LSE) Buy

12:31 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Buy
London Stock Exchange (LSE)
London Stock Exchange (LSE)
105,00 EUR -1,00 EUR -0,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13790 auf 14550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen für den Börsenbetreiber am Freitag in seinem Ausblick auf die Jahresbilanz 2025 vor allem an die Transaktion im Bereich Post Trade Solutions an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 09:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
145,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
106,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Oliver Carruthers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
125,75 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

12:31 London Stock Exchange (LSE) Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.01.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Jefferies & Company Inc.
09.12.25 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 London Stock Exchange (LSE) Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

finanzen.net FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 nachmittags schwächer
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 nachmittags leichter
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 verbucht Zuschläge
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Gewinne im STOXX 50
finanzen.net Aufschläge in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Mittwochmittag steigen
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester
Zacks London Stock Exchange Group plc - Unsponsored ADR (LSEGY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
RTE.ie Minister Troy opens markets at London Stock Exchange
Benzinga London Stock Exchange Transitions: New Market Dynamics
Cointelegraph British crypto firm KR1 eyes London Stock Exchange as UK warms to industry: FT
Zacks What Makes London Stock Exchange Group plc - Unsponsored ADR (LNSTY) a New Strong Buy Stock
BBC London Stock Exchange bouncing back, says metals magnate
BBC London Stock Exchange bouncing back, says metals magnate
Financial Times London Stock Exchange to press play on shareholder podcasts
