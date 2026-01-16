London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 53,74 Mrd. EURKGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13790 auf 14550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen für den Börsenbetreiber am Freitag in seinem Ausblick auf die Jahresbilanz 2025 vor allem an die Transaktion im Bereich Post Trade Solutions an./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 09:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
145,50 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
106,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Oliver Carruthers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
125,75 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|12:31
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|18.09.18
|London Stock Exchange (LSE) Reduce
|Commerzbank AG
|16.04.14
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.11.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange (LSE) Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG