London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 56,18 Mrd. EURKGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12900 Pence belassen. Mit einem Verlust von rund 22 Prozent seit Jahresbeginn gehöre die Aktie des Börsenbetreibers zu denen mit der schlechtesten Performance unter seiner Beobachtung, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach Gesprächen mit Investoren seit den Halbjahreszahlen ließen sich die aktuellen Bedenken in zwei Kategorien einteilen: Erstens Preissetzungsmacht und Wettbewerbsdynamik und zweitens mögliche Disruptionen durch Künstliche Intelligenz./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 23:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
129,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
89,02 £
|Abst. Kursziel*:
44,91%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
88,70 £
|Abst. Kursziel aktuell:
45,43%
|
Analyst Name:
Enrico Bolzoni
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
129,17 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|10:16
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|15.08.25
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|10:16
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|15.08.25
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|10:16
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|15.08.25
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.18
|London Stock Exchange (LSE) Reduce
|Commerzbank AG
|16.04.14
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.11.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange (LSE) Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG