London Stock Exchange (LSE) Aktie

Marktkap. 56,18 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol LDNXF

JP Morgan Chase & Co.

London Stock Exchange (LSE) Overweight

10:16 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Overweight
London Stock Exchange (LSE)
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12900 Pence belassen. Mit einem Verlust von rund 22 Prozent seit Jahresbeginn gehöre die Aktie des Börsenbetreibers zu denen mit der schlechtesten Performance unter seiner Beobachtung, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach Gesprächen mit Investoren seit den Halbjahreszahlen ließen sich die aktuellen Bedenken in zwei Kategorien einteilen: Erstens Preissetzungsmacht und Wettbewerbsdynamik und zweitens mögliche Disruptionen durch Künstliche Intelligenz./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 23:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
129,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
89,02 £		 Abst. Kursziel*:
44,91%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
88,70 £		 Abst. Kursziel aktuell:
45,43%
Analyst Name:
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
129,17 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

10:16 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:41 London Stock Exchange (LSE) Buy UBS AG
15.08.25 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
11.08.25 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
06.08.25 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

