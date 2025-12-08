DAX 24.046 +0,1%ESt50 5.726 +0,0%MSCI World 4.405 +0,0%Top 10 Crypto 11,96 +0,2%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.762 -0,1%Euro 1,1642 +0,0%Öl 62,43 -0,1%Gold 4.183 -0,2%
London Stock Exchange (LSE) Aktie

97,50 EUR -1,50 EUR -1,52 %
STU
91,57 CHF +0,87 CHF +0,96 %
BRX
Marktkap. 50,85 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol LDNXF

JP Morgan Chase & Co.

London Stock Exchange (LSE) Overweight

08:01 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Overweight
London Stock Exchange (LSE)
London Stock Exchange (LSE)
97,50 EUR -1,50 EUR -1,52%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13300 auf 13100 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Angeliki Bairaktari drückte den Aktien des Londoner Börsenbetreibers zudem vor den anstehenden Jahreszahlen den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Es gebe einige Gründe für gute Laune, schrieb Bairaktari am Montagabend in ihrem Ausblick auf 2026 für Europas Finanzdienstleister. Ihren Optimismus nimmt sie von besseren Konjunkturprognosen für Europa und die USA, die auch am Aktienmarkt ein gutes Umfeld versprechen. Denn die Branche sei sehr marktsensitiv. Bei den Börsenbetreibern stünden die Themen Künstliche Intelligenz, Unternehmenstransaktionen und Regulierung im Fokus. Als KI-Gewinner sieht sie vor allem die Londoner./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 19:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
131,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
97,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Angeliki Bairaktari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,48 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

08:01 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 London Stock Exchange (LSE) Buy UBS AG
11.11.25 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

