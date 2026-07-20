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LOréal Aktie

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LOréal Aktien-Sparplan
373,55 EUR +2,40 EUR +0,65 %
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374,90 EUR +10,10 EUR +2,77 %
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Marktkap. 198,98 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
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Symbol LRLCF

Jefferies & Company Inc.

LOréal Underperform

20:41 Uhr
LOréal Underperform
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
373,55 EUR 2,40 EUR 0,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen von LVMH auf "Underperform" mit einem Kursziel von 328 Euro belassen. Molly Wylenzek zog in einer am Montag vorliegenden Studie erste Schlüsse für L'Oreal aus dem Zahlenwerk des Luxusgüterkonzerns. Auf vergleichbarer Basis habe das Parfüm- und Kosmetikgeschäft von LVMH im zweiten Quartal mit einem leichten Rückgang enttäuscht, da der Konsens hier einen Anstieg erwartet habe. Der Bereich Selective Retailing habe aber die Erwartungen deutlich übertroffen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Underperform

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
328,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
376,60 €		 Abst. Kursziel*:
-12,90%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
373,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,19%
Analyst Name:
Molly Wylenzek 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
409,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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