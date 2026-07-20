LOréal Aktie
Marktkap. 198,98 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen von LVMH auf "Underperform" mit einem Kursziel von 328 Euro belassen. Molly Wylenzek zog in einer am Montag vorliegenden Studie erste Schlüsse für L'Oreal aus dem Zahlenwerk des Luxusgüterkonzerns. Auf vergleichbarer Basis habe das Parfüm- und Kosmetikgeschäft von LVMH im zweiten Quartal mit einem leichten Rückgang enttäuscht, da der Konsens hier einen Anstieg erwartet habe. Der Bereich Selective Retailing habe aber die Erwartungen deutlich übertroffen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Underperform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
328,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
376,60 €
|Abst. Kursziel*:
-12,90%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
373,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,19%
|
Analyst Name:
Molly Wylenzek
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
409,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|20:41
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|20:41
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|08.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|07.07.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|20:41
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|18.06.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.